Бойові дії стали менш інтенсивні у напрямку Маріуполя, – ОК "Південь"
Ворог безуспішно робить спробу взяти під контроль ряд населених пунктів за різними напрямками, однак в напямку Маріуполя інтенсивність боїв знизилась
Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров у телеграм з посиланням на оперативну інформацію станом на 18:00.
"На Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена", – написав він.
За його словами, окупанти робили спроби взяти під контроль Олександрівку та Рубіжне – безуспішно, а також пробує закріпитись в північній околиці населеного пункту Шандриголово. Також ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Новоселівка, поки що безуспішно, однак бої тривають.
"Ворог намагається зайняти позиції в населеному пункті Попасна та взяти під контроль ділянку автошляху Попасна – Бахмут.
"На Курахівському напрямку намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Новомихайлівка, успіху не має", – написав він.
При цьому окупанти посилили фільтраційні заходи підрозділами росгвардії в районах Геройського, Голої Пристані, Херсона.
"Морально-психологічний стан особового складу окупантів низький", – додав Назаров.
Нагадаємо, 8 травня у небі над Одещиною українські військові знищили російські безпілотник.
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