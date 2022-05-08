Бойові дії стали менш інтенсивні у напрямку Маріуполя, – ОК "Південь"

Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров у телеграм з посиланням на оперативну інформацію станом на 18:00.

"На Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена", – написав він.

За його словами, окупанти робили спроби взяти під контроль Олександрівку та Рубіжне – безуспішно, а також пробує закріпитись в північній околиці населеного пункту Шандриголово. Також ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Новоселівка, поки що безуспішно, однак бої тривають.

"Ворог намагається зайняти позиції в населеному пункті Попасна та взяти під контроль ділянку автошляху Попасна – Бахмут.

"На Курахівському напрямку намагається покращити тактичне положення у напрямку населеного пункту Новомихайлівка, успіху не має", – написав він.

При цьому окупанти посилили фільтраційні заходи підрозділами росгвардії в районах Геройського, Голої Пристані, Херсона.

"Морально-психологічний стан особового складу окупантів низький", – додав Назаров.

Нагадаємо, 8 травня у небі над Одещиною українські військові знищили російські безпілотник.

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