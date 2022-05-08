У небі над Одещиною українські військові знищили російські безпілотник-розвідник і крилату ракету

Про це повідомили в телеграм-каналі Одеської міськради.

Окупанти продовжують вести розвідку з повітря для майбутнього скидання ракет на Одещину, а також атакують регіон.

"Так, опівдні 8 травня підрозділом зенітних ракетних військ повітряного командування "Південь" знищені ударний безпілотник-розвідник "Форпост" та крилата ракета, пуск якої здійснив багатоцільовий російський винищувач СУ-35 з напрямку Чорного моря", - наголосили в міськраді.