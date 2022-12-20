Бойовики ІДІЛ розстріляли селян та автівку з цивільними в Іраку, є загиблі
19 грудня бойовики "Ісламської держави" розстріляли цивільний автомобіль і місцевих мешканців, які опинились поруч. Загинуло 8 людей, ще 7 - отримали поранення
Про це повідомляє Xinhua.
Напад стався ввечері біля села, яке недалеко від міста Халіс, приблизно за 70 км на північний схід від столиці Багдада, повідомив мер міста Удай аль-Хадран.
Спочатку бойовики розстріляли автомобіль, а потім натовп селян, які зібрались навколо машини. У результаті - 8 мирних жителів загинули, ще 7 - отримали поранення.
На місце події була направлена високопоставлена делегація оперативного командування, а також іракські силовики.
- 12 липня унаслідок удару безпілотника США у Сирії загинув лідер ІДІЛ Магер аль-Агал.
- Вже в жовтні сили спеціальних операцій США завдали двох ударів по "Ісламській державі" на Півночі Сирії, ліквідувавши трьох високопоставлених осіб, відповідальних за озброєння та вербування бійців і планування нападів.
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