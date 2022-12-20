Про це повідомляє Xinhua.

Напад стався ввечері біля села, яке недалеко від міста Халіс, приблизно за 70 км на північний схід від столиці Багдада, повідомив мер міста Удай аль-Хадран.

Спочатку бойовики розстріляли автомобіль, а потім натовп селян, які зібрались навколо машини. У результаті - 8 мирних жителів загинули, ще 7 - отримали поранення.

На місце події була направлена високопоставлена делегація оперативного командування, а також іракські силовики.

12 липня унаслідок удару безпілотника США у Сирії загинув лідер ІДІЛ Магер аль-Агал.

Вже в жовтні сили спеціальних операцій США завдали двох ударів по "Ісламській державі" на Півночі Сирії, ліквідувавши трьох високопоставлених осіб, відповідальних за озброєння та вербування бійців і планування нападів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb