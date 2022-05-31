"Бойовики в Харкові" і "надприбутки США на тлі війни Росії": Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії на ранок 31 травня
Росія поширює фейки про нібито надприбутки американських компаній на тлі російської війни проти України, а також розповсюджує брехню про каральні рейди у Харкові
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО у телеграм, оприлюдниви добірку російських фейків та маніпуляцій на ранок 31 травня.
Серед них – дезінформація пропагандистських ЗМІ Росії про те, що "американські військові корпорації демонструють впевнене зростання своїх акцій на тлі допомоги США Україні".
Пропагандисти наводять фейкові аргументи, що нібито "найбільші виробники зброї отримують суттєві прибутки від затягування бойових дій та постачання зброї в Україну".
Центр також наводить приклад ще однієї дезінформації від росіян: "У МО РФ заявили: "бойовики нацпідрозділу "Кракен" здійснюють каральні рейди в Харківській області стосовно підозрюваних у проросійських настроях … десятки затриманих додому досі не повернулися, про їхню долю нічого невідомо".
Крім того, Кремль поширює маніпуляцію, нібито США натиснули на Норвегію стосовно деяких видів озброєння.
Рішення поставити Україні "деяку кількість артилерійських машин типу M109 A3GN" обумовлено не волею уряду Норвегії, а тиском американської влади та НАТО", повідомили російські ЗМІ з посиланням на одного з наукових співробітників Норвезького інституту міжнародних відносин. Однак це ніщо інше, як маніпуляція, підкреслює Центр.
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