"Боже, бережи королеву": Байден у промові про контроль над зброєю

Про це пише BBC.

Під час виступу на Національному саміті безпечних громад у Коннектикуті, президент Джо Байден закликав посилити закони щодо контролю над зброєю. Завершивши свою промову фразою "Боже, бережи королеву", він викликав певне здивування серед глядачів.

Промова Байдена швидко поширилась в мережі, залишивши користувачів соціальних мереж у сумнівах щодо його справжнього значення.

Перша заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Далтон зазначила, що в той момент Байден "звертався до когось із глядачів".

Довідка. "Боже, бережи королеву" є національним гімном Великої Британії, коли правлячим монархом є жінка.