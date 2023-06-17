"Боже, бережи королеву": Байден у промові про контроль над зброєю
Президент США Джо Байден, під час промови про посилення контролю над зброєю, сказав фразу "Боже, бережи королеву", яка викликала загальне збентеження серед глядачів
Про це пише BBC.
Під час виступу на Національному саміті безпечних громад у Коннектикуті, президент Джо Байден закликав посилити закони щодо контролю над зброєю. Завершивши свою промову фразою "Боже, бережи королеву", він викликав певне здивування серед глядачів.
Промова Байдена швидко поширилась в мережі, залишивши користувачів соціальних мереж у сумнівах щодо його справжнього значення.
Перша заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Далтон зазначила, що в той момент Байден "звертався до когось із глядачів".
Довідка. "Боже, бережи королеву" є національним гімном Великої Британії, коли правлячим монархом є жінка.
- Президент США Джо Байден заявив, що не має наміру спрощувати вимоги для України на шляху до членства в НАТО.
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