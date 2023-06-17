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Байден заявив, що не спрощуватиме Україні шлях до НАТО

17 червня, 2023 субота
19:40
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що не має наміру спрощувати вимоги для України на шляху до членства в НАТО

Про це пише CNN.

У відповідь на запитання журналістів про можливе зняття бар'єрів для вступу України до НАТО, президент США Джо Байден категорично відповів "Ні. Тому що вони повинні відповідати єдиним стандартам. Тому я не збираюся робити це".

"Я думаю, що вони зробили все, щоб продемонструвати здатність до військової координації, але є ціла проблема: чи безпечна їхня система? Чи не корумпована вона? Чи відповідає вона усім стандартам, яким відповідає кожна країна НАТО? Я думаю, що буде. Я думаю, що можна це зробити. Але це не буде автоматично", - зазначив Байден.

Що відомо про вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами за ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.

16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

  • Раніше повідомлялося, що Байден не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Джо Байден
НАТО
США
Світ про Україну
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