Брак артилерії росіяни компенсують ударними вертольотами
Прорідивши систему ППО, наші війська увійшли в щільний зіткнення з противником, виявили великий масив артилерії/РСЗВ і викосили його
Якщо узагальнити, то збоку виглядає так.
Наші війська методично вибивали артилерію ворога.
У якийсь момент (напередодні чогось) акцент зробили на знищенні систем ППО, досягли успіху (з 10 червня російське ППО ховається).
Прорідивши систему ППО, наші війська увійшли в щільний зіткнення з противником, викрили великий масив артилерії/РСЗВ і викосили його.
Я не знаю, хто які резерви кудись перекидав, але цифри підказують, що у росвійськ утворився пролом як у системі ППО, так і у сфері артилерійської підтримки.
Цей пролом спробували заткнути мобільними ударними засобами. Насамперед – гелікоптерами, а також РСЗВ, які звідкись за кілька днів підтягнули.
Читайте також: "Воєнкори" на карантині
Російські вертольоти почали частіше опинятися в зоні ураження наших ППО (чи ми наситили оборону, чи росіяни змушені йти на ризик).
Якщо втрати гелікоптерів триватимуть, значить, у росіян справді чутливі та непоправні втрати в артилерії. А кожен збитий гелікоптер – це дуже боляче, бо втрата також непоправна.
У цій статистиці, напевно, є якісь неточності, приписки і т.д. Але тенденції помітні та дуже наочні.
Ми не знаємо планів командування. Тому не можемо оцінити – все йде за планом чи ні. Але цифри свідчать, що навіть без радикальних змін на карті оборона ворога серйозно підточується.
Читайте також: Пригожин та тінь громадянської війни
Засобів, щоб зустріти чергову хвилю нашої активності, стає значно менше. Плюс інциденти на складах із боєприпасами.
Російський спецназ в окопах може якийсь час стійко приймати собі на голову високоточні снаряди, але це не може продовжуватись нескінченно.
Тому. Наші війська зараз виконують найскладнішу роботу в неймовірно тяжких умовах. Росіяни збудували епічну систему оборони. Наш Генштаб підбирає ключі до цієї оборони. Результат видно, він змушує ворога реагувати. Раз ворог у ре-активному становищі, отже, українські війська володіють ініціативою та ведуть гру.
Зміни нагромаджуються. До початку липня можна новини взагалі не читати, лише в цифри дивитись.
Про автора. Олексій Копитько, радник міністра оборони України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.35
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе