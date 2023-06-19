Якщо узагальнити, то збоку виглядає так.

Наші війська методично вибивали артилерію ворога.

У якийсь момент (напередодні чогось) акцент зробили на знищенні систем ППО, досягли успіху (з 10 червня російське ППО ховається).

Прорідивши систему ППО, наші війська увійшли в щільний зіткнення з противником, викрили великий масив артилерії/РСЗВ і викосили його.

Я не знаю, хто які резерви кудись перекидав, але цифри підказують, що у росвійськ утворився пролом як у системі ППО, так і у сфері артилерійської підтримки.

Цей пролом спробували заткнути мобільними ударними засобами. Насамперед – гелікоптерами, а також РСЗВ, які звідкись за кілька днів підтягнули.

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Російські вертольоти почали частіше опинятися в зоні ураження наших ППО (чи ми наситили оборону, чи росіяни змушені йти на ризик).

Якщо втрати гелікоптерів триватимуть, значить, у росіян справді чутливі та непоправні втрати в артилерії. А кожен збитий гелікоптер – це дуже боляче, бо втрата також непоправна.

У цій статистиці, напевно, є якісь неточності, приписки і т.д. Але тенденції помітні та дуже наочні.

Ми не знаємо планів командування. Тому не можемо оцінити – все йде за планом чи ні. Але цифри свідчать, що навіть без радикальних змін на карті оборона ворога серйозно підточується.

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Засобів, щоб зустріти чергову хвилю нашої активності, стає значно менше. Плюс інциденти на складах із боєприпасами.

Російський спецназ в окопах може якийсь час стійко приймати собі на голову високоточні снаряди, але це не може продовжуватись нескінченно.

Тому. Наші війська зараз виконують найскладнішу роботу в неймовірно тяжких умовах. Росіяни збудували епічну систему оборони. Наш Генштаб підбирає ключі до цієї оборони. Результат видно, він змушує ворога реагувати. Раз ворог у ре-активному становищі, отже, українські війська володіють ініціативою та ведуть гру.

Зміни нагромаджуються. До початку липня можна новини взагалі не читати, лише в цифри дивитись.

Джерело

Про автора. Олексій Копитько, радник міністра оборони України

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