Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на речницю польського підрозділу Carlsberg Беату Пташинську-Єдинак.

У компанії повідомили, що можуть суттєво скоротити або й зупинити виробництво у Польщі. Через енергетичну кризу призупинили виробництво найбільші хімічні компанії Польщі, то пивний гігант зіткнувся з дефіцитом рідкого вуглекислого газу. Беата Пташинська-Єдинак заявила, що остаточне рішення про припинення, можливо, доведеться прийняти через кілька днів, та додала, що дефіцит може також вплинути на інші компанії.

Акції Carlsberg впали на 2,6% у Копенгагені, продовживши попередні втрати.

"У цілому Польща є відносно невеликою юрисдикцією для Carlsberg, але ринок, ймовірно, побачить ризик поширення цього явища на інші європейські країни", — сказав Мадс Розендал, кредитний аналітик Danske Bank A/S.

Carlsberg має три пивоварні заводи у Польщі і займає третє місце на ринку з часткою в 19,4%

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