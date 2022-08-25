Бракує вуглекислого газу: заводи Carlsberg у Польщі можуть зупинити через енергетичну кризу
У пивному концерні Carlsberg заявили, що уже за кілька днів можуть прийняти рішення про зупинку виробництва через дефіцит рідкого CO2
Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на речницю польського підрозділу Carlsberg Беату Пташинську-Єдинак.
У компанії повідомили, що можуть суттєво скоротити або й зупинити виробництво у Польщі. Через енергетичну кризу призупинили виробництво найбільші хімічні компанії Польщі, то пивний гігант зіткнувся з дефіцитом рідкого вуглекислого газу. Беата Пташинська-Єдинак заявила, що остаточне рішення про припинення, можливо, доведеться прийняти через кілька днів, та додала, що дефіцит може також вплинути на інші компанії.
Акції Carlsberg впали на 2,6% у Копенгагені, продовживши попередні втрати.
"У цілому Польща є відносно невеликою юрисдикцією для Carlsberg, але ринок, ймовірно, побачить ризик поширення цього явища на інші європейські країни", — сказав Мадс Розендал, кредитний аналітик Danske Bank A/S.
Carlsberg має три пивоварні заводи у Польщі і займає третє місце на ринку з часткою в 19,4%
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