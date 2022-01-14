Брали хабарі в поранених на Донбасі військових: ДБР повідомило про підозри зловмисникам

Про це повідомляє пресцентр ДБР.



Слідство встановило, що учасниками шахрайської оборудки були голова міжрайонної Броварської медико-соціальної експертної комісії, колишній начальник медичної служби військової частини, якого звільнили за хабарництво, та цивільний.



Зловмисників викрили в липні 2021 року.



Вони вимагали гроші в поранених військових ЗСУ та інших учасників ООС за оформлення групи інвалідності. Також зловмисники брали хабарі за визначення зв'язку поранення або каліцтва, отриманих під час бойових дій та проходження служби.



Загалом підозрювані отримали $21 тис.



Найближчим часом обвинувальний акт скерують до суду.



За одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, вчинене організованою злочинною групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України) підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.



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