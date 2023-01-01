Брата ексфутболіста збірної України повернули з російського полону
Серед звільнених 31 грудня 2022 року з російського полону виявився Сергій Шевчук - брат ексфутболіста збірної України В'ячеслава Шевчука
Про це повідомляє офіційний сайт футбольного клубу "Верес".
Зазначається, що серед звільнених 31 грудня з полону захисників України виявився офіцер Держприкордонслужби підполковник Сергій Шевчук - брат спортивного директора "Вереса" В'ячеслава Шевчука.
За словами колишнього футболіста "Шахтаря", його брат після початку повномасштабного російського вторгнення захищав від окупантів Маріуполь. Пізніше, разом з іншими нашими захисниками тримав оборону Азовсталі та з іншими військовополоненими опинився в Оленівці. "Увесь цей час я намагався з різних джерел отримувати інформацію про нього, про його стан. Мій брат - батько чотирьох дітей. Уся родина - дуже за нього хвилювалася. Після повідомлення про обмін військовополоненими - я побачив його на фото серед звільнених. Схуд кілограмів на 30. Але живий. Це - найголовніше. Особисто з ним ще не спілкувався. Але вже повідомив про радісну новину батьків, його дружину і дітей", - розповів Шевчук.
43-річний В'ячеслав Шевчук виступав за "Поділля", запорізький "Металург", донецький "Металург", російський "Шинник", "Дніпро" та "Шахтар", з яким у 2009 році виграв Кубок УЄФА. Зіграв 56 матчів за збірну України. Тренував "Олімпік".
- 31 грудня Україна повернула з полону додому ще 140 людей. Серед них - захисники Маріуполя й острова Зміїний, добровольці тероборони зі Славутича та військові з Бахмутського напрямку.
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