Брата Майкла Джексона звинуватили у сексуальному насильстві

Про це пише Rolling Stone.

27 грудня у Лос-Анджелесі жінка на імʼя Ріта Барретт подала позов проти Джермейна Джексона, звинувативши його у сексуальному насильстві, яке імовірно сталося в 1988 році. У короткому позові позивачка заявила, що Джексон напав на неї в її будинку понад три десятиліття тому після того, як з'явився без попередження.

У позові Барретт стверджує, що вона познайомилася з Джексоном через свою роботу музичним підрядником, а також через засновника Motown Records Беррі Горді. Вона була у близьких стосунках з Горді завдяки своєму чоловікові Бену Барретту.

"Відповідач Джексон силоміць увірвався в будинок позивачки та вчинив сексуальне насильство над позивачкою із застосуванням сили та насильства. Під час нападу позивачка, вірянка, молилася до Бога про допомогу. Під час нападу вона побоювалася за своє життя. Після нападу і коли підсудний Джексон задовольнився, він залишив резиденцію", - йдеться у позові.

Джексон, його компанії Jermaine L. Jackson Music Productions і Work Records були зазначені як відповідачі в позові. Серед перелічених причин позову - сексуальне насильство, побиття, сексуальне покарання та недбалість.

