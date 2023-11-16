Справді, нетривіальні стосунки між двома членами НАТО.

А до всього — ще й таємна зустріч посла Угорщини та посла РФ у Словаччині.

Ич, як воно бува.

Спочатку ти десятиліттями маргіналізуєш українців, системно розмиваєш їхню ідентичність, спільно з РФ та Угорщиною граєшся в русинський симулякр, врешті навіть театр у столиці українства — Пряшеві — забираєш та переводиш на русинський покруч і російський язик.

А потім так прокидаєшся і Братислава вже повернулася в "радную гавань".

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І тепер знову Пожонь.

Вітаємо в столиці Угорського королівства 1536-1784.

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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