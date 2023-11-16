Братислава повертається в "радную гавань"
Словаччина стурбована активністю угорських шпигунів з дипломатичними паспортами
Справді, нетривіальні стосунки між двома членами НАТО.
А до всього — ще й таємна зустріч посла Угорщини та посла РФ у Словаччині.
Ич, як воно бува.
Спочатку ти десятиліттями маргіналізуєш українців, системно розмиваєш їхню ідентичність, спільно з РФ та Угорщиною граєшся в русинський симулякр, врешті навіть театр у столиці українства — Пряшеві — забираєш та переводиш на русинський покруч і російський язик.
А потім так прокидаєшся і Братислава вже повернулася в "радную гавань".
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І тепер знову Пожонь.
Вітаємо в столиці Угорського королівства 1536-1784.
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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