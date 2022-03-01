Бразилія запровадить "гуманітарний паспорт" для українських біженців
Бразилія працює над запровадженням так званого "гуманітарного паспорта" для прийому українських біженців
Про це заявив президент Бразилії Жаїр Болсонару, передає CNN.
Зокрема, він зазначив, що цей захід має бути запроваджений у дію впродовж наступних одного-двох днів у контексті зусиль країни, щоби вітати всіх біженців з України.
Президент наголосив, що в Бразилії проживає велика українська діаспора. Однак він не змінив своєї нейтральної позиції стосовно вторгнення Росії в Україну, наголосивши, що сподівається на якнайшвидше її завершення.
- Нагадаємо, у вівторок, 1 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном щодо вторгнення Російської Федерації в Україну.
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