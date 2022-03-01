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Бразилія запровадить "гуманітарний паспорт" для українських біженців

1 березня, 2022 вiвторок
08:03

Бразилія працює над запровадженням так званого "гуманітарного паспорта" для прийому українських біженців

Про це заявив президент Бразилії Жаїр Болсонару, передає CNN.

Зокрема, він зазначив, що цей захід має бути запроваджений у дію впродовж наступних одного-двох днів у контексті зусиль країни, щоби вітати всіх біженців з України.

Президент наголосив, що в Бразилії проживає велика українська діаспора. Однак він не змінив своєї нейтральної позиції стосовно вторгнення Росії в Україну, наголосивши, що сподівається на якнайшвидше її завершення.

  • Нагадаємо, у вівторок, 1 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном щодо вторгнення Російської Федерації в Україну.
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