Бразилія запровадить "гуманітарний паспорт" для українських біженців

Про це заявив президент Бразилії Жаїр Болсонару, передає CNN.

Зокрема, він зазначив, що цей захід має бути запроваджений у дію впродовж наступних одного-двох днів у контексті зусиль країни, щоби вітати всіх біженців з України.

Президент наголосив, що в Бразилії проживає велика українська діаспора. Однак він не змінив своєї нейтральної позиції стосовно вторгнення Росії в Україну, наголосивши, що сподівається на якнайшвидше її завершення.