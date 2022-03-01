"Буде більше і санкцій, і зброї": Кулеба після розмови з держсекретарем США

Про це Кулеба написав у Twitter.



"У нашій розмові держсекретар Ентоні Блінкен запевнив у непорушній підтримці України з боку США", - написав очільник українського МЗС.



Кулеба зазначає, що під час розмови запевнив Блінкена, що Україна прагне лише миру. Проте коли військове вторгнення в Україну вже відбулося і російська агресія триває, українській стороні необхідні більше санкцій і зброї.



"Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки", - додав Кулеба.



Нагадаємо, уряд Монако ввів економічні санкції щодо деяких росіян за війну РФ проти України.