"Буде більше і санкцій, і зброї": Кулеба після розмови з держсекретарем США
У вівторок, 1 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном щодо вторгнення Російської Федерації в Україну
Про це Кулеба написав у Twitter.
"У нашій розмові держсекретар Ентоні Блінкен запевнив у непорушній підтримці України з боку США", - написав очільник українського МЗС.
Кулеба зазначає, що під час розмови запевнив Блінкена, що Україна прагне лише миру. Проте коли військове вторгнення в Україну вже відбулося і російська агресія триває, українській стороні необхідні більше санкцій і зброї.
"Держсекретар підтвердив: буде більше і першого, і другого. Ми узгодили подальші кроки", - додав Кулеба.
- Нагадаємо, уряд Монако ввів економічні санкції щодо деяких росіян за війну РФ проти України.
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