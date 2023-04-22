У нас мало зброї, бо Україна – бідна і не може собі дозволити купити стільки, скільки треба. За нестачу зброї на фронті платять життями солдатів.

Чому ми бідна країна? Бо корупція і несплата податків. З одного боку, чиновники розкрадають куций бюджет. З іншого – бюджет куций, бо підприємці масово не платять податки.

Найпростіший приклад – заробітна плата. Статистики тут бути не може, але, за моїми відчуттями, зараз більш ніж половина роботодавців платять зарплати в конвертах. З іншими податками – аналогічно.

Чому так? Бо брехати в Україні не соромно. Якщо в Великій Британії, Німеччині, США, Японії брехня – то кінець кар'єри, в Україні – початок. Тищенко, Вітренко, Татаров не задуть збрехати.

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Брехати в Україні не соромно. Якщо в Великій Британії, Німеччині, США, Японії брехня – то кінець кар'єри, в Україні – початок. Тищенко, Вітренко, Татаров не задуть збрехати

В обговоренні кейса Субботи мені цікавий вже не сам персонаж, а реакція суспільства. В коменти приходять люди й цілком серйозно пропонують послухати його лекції. Які в ср*ку лекції, люде?? Чи ви подуріли? Слухати, щоб що? Може, ще й диплом психолога йому видати, бо подкаст цікавий?

Брехня – це гарантія нової й нової брехні. Для чого напружуватися, щось вчити, до чогось прагнути, якщо можна просто збрехати, що ти астронавт НАСА чи маєш науковий ступінь? Брехуни завжди так роблять.

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Коли суспільство звикає до брехні, несплата податків теж стає нормою. Як казав Поворознюк, "Я у людей не краду, я краду у держави!". І йому аплодують, не задумуються, звідки береться у держави. А береться ж коштом нас з вами!

Отак і живемо. Брешемо самі, толеруємо чужу брехню. Не платимо податки, бо ж в кожному живе маленький Поворознюк. А потім, чомусь, у нас бідна країна. І немає зброї. І доводиться за все те платити на фронті власними життями. Сумно...

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Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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