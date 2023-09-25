Брехня в TikTok становить загрозу на виборах в Словаччині, у Канаді скандал через овації українському ветерану. Акценти світових ЗМІ 25 вересня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 25 вересня.

У Канаді розгорівся скандал через аплодисменти в парламенті для 98-річного українського ветерана

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Чимало ЗМІ писали те, що спікер палати представників Канади вибачився після того, як похвалив українського ветерана, який воював на стороні нацистів. Зокрема, The Guardian відзначили, що овації 98-річному Ярославу Гуньку сталися після виступу 22 вересня президента України Володимира Зеленського в парламенті Канади.

"Спікер Палати громад Канади вибачився за те, що на засіданні парламенту вихваляв людину, яка воювала на боці нацистського військового підрозділу під час Другої світової війни. Відразу після звернення президента України Володимира Зеленського до канадського парламенту в п’ятницю, законодавці аплодували 98-річному Ярославу Гуньку стоячи, коли на нього звернув увагу спікер Ентоні Рота. Рота представив Гуньку як героя війни, який воював у складі Першої української дивізії", - пишуть журналісти.

"У своєму виступі після звернення президента України я впізнав людину. Пізніше мені стало відомо більше інформації, яка змусила мене пошкодувати про моє рішення", - йдеться в заяві Роти.

Він додав, що його колеги-депутати та українська делегація не знали про його плани вказати на ветерана. Рота зазначив, що Гунька з його округу.

"Окремо я хочу принести свої глибокі вибачення єврейським громадам у Канаді та в усьому світі. Я беру на себе повну відповідальність за свої дії", - сказав Рота.

Під час овації, канадські законодавці аплодували, а Зеленський підняв кулак на знак підтвердження. Рота назвав його "українським і канадським героєм, і ми дякуємо йому за всю його службу".

Зеленський був в Оттаві, щоб посилити підтримку з боку західних союзників для боротьби України з російським вторгненням. Цікаво те, що Володимир Путін намалював своїх ворогів в Україні як "неонацистів", хоча Зеленський єврей і втратив родичів під час Голокосту.

Офіс прем’єр-міністра Джастіна Трюдо заявив, що Рота вибачився та взяв на себе повну відповідальність за запрошення Гунька та визнання в парламенті.

Перша українська дивізія також була відома як дивізія Ваффен-СС "Галичина" або 14-та дивізія Ваффен СС — добровольчий підрозділ, який перебував під командуванням нацистів.

Центр вивчення Голокосту "Друзі Симона Візенталя" опублікував заяву в неділю, в якій говориться, що підрозділ "несе відповідальність за масові вбивства невинних мирних жителів з рівнем жорстокості та злоби, які неможливо уявити".

"Ми повинні принести вибачення кожному, хто пережив Голокост і ветерану Другої світової війни, який воював з нацистами, і необхідно надати пояснення щодо того, як ця особа увійшла до святих залів канадського парламенту та отримала визнання від спікера Палати представників і овації", – йдеться у повідомленні.

У CNN опублікували заяву єврейської правозахисної організації B'nai Brith: "Гунька, який іммігрував до Канади після служби в 14-му Ваффен СС – нацистському підрозділі, члени якого присягнули на вірність Адольфу Гітлеру під час Другої світової війни – отримав овації від присутніх членів парламенту та сенаторів".

Генеральний директор B’nai Brith Canada Майкл Мостін заявив у своїй заяві, що визнання парламентом Гуньки є "більш, ніж обурливим". Правозахисна організація заявляє, що очікує вибачень від парламенту.

У BBC зауважили, що лідер канадської опозиційної консервативної партії П'єр Пуальєвр заявив, що прем'єр-міністр Трюдо також несе відповідальність за інцидент, закликавши його вибачитися.

Але в офісі Трюдо, який очолює Ліберальну партію, заявили, що рішення запросити пана Гуньку було прийнято одноосібно офісом спікера, і вибачення спікера "було правильним вчинком".

Україні потрібна допомога Заходу, щоб розмінувати всі території

Фото: armyinform

Також у BBC написали репортаж про те, як британські військові допомагають навчати українських саперів, щоб розмінувати найбільш забруднену мінами країну світу. Спеціалізовані британські військові групи зі знешкодження бомб навчають українських інженерів розмінувати російські поля.

Зараз Україна є найбільш замінованою країною у світі, і це сповільнює просування українських військових. Про підготовку саперів британської армії – саперів, деякі з яких зіткнулися з подібними перешкодами в Афганістані – спеціально звернулася Україна.

BBC є першою інформаційною організацією, яка відвідала військову базу в Польщі, де українці проходять такі навчання.

"Більшість українських інженерів, як і Денис, уже загартовані в боях і досвідчені", - розповідають журналісти.

Він пішов воювати наступного дня після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Цей короткий візит до Польщі – це перший випадок, коли він покинув Україну з 2021 року, вперше за майже два роки, коли він побачив, як над головою літають пасажирські літаки. Денис називає роботу зі знешкодження вибухонебезпечних предметів (EOD) найнебезпечнішою у світі.

"Нам потрібно більше саперів, – каже він, – у нас їх не вистачає".

Він каже, що цінує допомогу, яку надають його британські брати по зброї, але каже, що Україні все ще потрібна допомога Заходу та обладнання для очищення російських мінних полів. "Ми не можемо зробити це самі", - каже він.

Денис відзначає, що навіть якби війна закінчилася завтра, на розмінування України знадобилися б сотні років.

Проросійська пропаганда в соцмережах загрожує демократії Словаччини

Фото: gettyimages

У Politico написали статтю про те, що TikTok і Meta попередили про брехню на виборах у Словаччині. Офіційні особи ЄС наказали технологічним гігантам активізувати зусилля для боротьби з проросійською пропагандою під час виборчої кампанії у Словаччині.

Брюссель попередив гігантів соціальних медіа Alphabet, TikTok і Meta, що вони повинні зробити більше, щоб захистити вибори в Словаччині від іноземного втручання – або зіткнуться з потенційними значними штрафами.

Під час серії зустрічей у Братиславі Європейська комісія та уряд Словаччини сказали компаніям виділити додаткові ресурси на викорінення мови ненависті, дезінформації та проросійської пропаганди напередодні голосування 30 вересня.

Серед європейських і словацьких регуляторів зростає стурбованість тим, що дезінформація та прокремлівська ідеологія поширюються серед місцевих користувачів соціальних мереж, зокрема прихильників Роберта Фіцо, суперечливого колишнього прем’єр-міністра країни. Фіцо закликав припинити військову підтримку України, і його партія наразі лідирує в опитуваннях.

Майбутнє голосування в східноєвропейській країні знаменує собою важливий перший тест для нових цифрових правил ЄС. Відповідно до Закону про цифрові послуги блоку, платформи соціальних медіа повинні демонструвати, як вони активно видаляють незаконний контент і усувають іноземну пропаганду. Якщо вони цього не зроблять, їм загрожує штраф у розмірі до 6 відсотків їхнього річного світового доходу.

Керівники Twitter Ілона Маска – тепер відомого як X – також були запрошені на обговорення, але не змогли бути присутніми. Компанія не відповіла на запит про коментар. Meta, Alphabet і TikTok відмовилися коментувати зустрічі в Братиславі.

Технічні керівники назвали обговорення з регуляторними органами та урядовцями ЄС конструктивними.

Під час зустрічей компанії підкреслили свої існуючі місцеві команди модераторів вмісту та посилили співпрацю зі словацькими групами перевірки фактів. Ці фірми також зазначили, що вони внесли внутрішні зміни для боротьби з потенційно шкідливим вмістом.

Тим не менш, майбутні вибори в Словаччині покажуть, чи нові європейські правила соціальних медіа "мають зуби". За даними Politico, в опитуваннях лідирує популістська партія країни Smer-SD. Якщо їй вдасться отримати найбільшу кількість місць у парламенті, Словаччина може зменшити підтримку України.