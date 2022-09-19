Про це Брінк розповіла в інтерв'ю Європейські правді.

За її словами, припущення, що США мають на меті послабити Росію, а не допомогти Україні перемогти, не мають під собою підґрунтя, про що свідчать величезні обсяги допомоги Вашингтону на понад $15 млрд.

"Я на це нагадаю, що ми надали вам безпекову допомогу на суму понад $15 млрд, а також мільярди доларів іншої допомоги після 24 лютого. Це – величезний обсяг реальної допомоги Україні, це не просто заяви про підтримку. Це безпекова підтримка, це пряма бюджетна підтримка на суму півтора мільярда доларів на місяць, вже багато місяців поспіль. І це гуманітарна підтримка", - сказала Брінк.

Вона наголосила, що такої підтримки Україні не надавала жодна держава світу.

"Це такий масив підтримки, яку не надавала вам жодна інша держава у світі. Це – величезні суми. Тому я повторюся: США надають вам не тільки політичну і дипломатичну підтримку, але також відчутну фінансову підтримку з метою, щоб Україна не лише вижила, але також перемогла", - запевнила Брінк.

19 вересня Бріджит Брінк заявила, що Вашингтон з партнерами обговорюють дії на випадок застосування Росією ядерної зброї.

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