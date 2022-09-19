Про це Брінк розповіла в інтерв'ю Європейській правді.

За її словами, президент США Джо байден назвав розмови про використання ядерної зброї абсолютно безвідповідальними.

"Президент Байден чітко сказав, що будь-яке використання ядерної зброї буде абсолютно неприпустимим і викличе серйозні наслідки. Ми працюємо над цим і в США, і обговорюємо разом з партнерами те, як ми могли б вчинити у відповідь на ті дії, які були б абсолютно неприйнятними. І президент про це дуже чітко повідомив", - сказала Брінк.

Вона також назвала дуже небезпечною ситуацію, що склалася на захопленій росіянами Запорізькій АЕС.

"Що стосується Запоріжжя, то це теж дуже небезпечно. Ми підтримуємо зацікавленість українського уряду в створенні демілітаризованої зони, а також повернення повного контролю України на ЗАЕС. Ми співпрацюємо з МАГАТЕ та міжнародними партнерами на підтримку цієї мети, бо ситуація небезпечна", - зазначила Брінк.

17 вересня Байден пригрозив Путіну наслідками у випадку застосування ядерної або хімічної зброї в Україні.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на попередження Джо Байдена про наслідки застосування ядерної зброї, порадив читати військову доктрину РФ.

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