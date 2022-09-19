Байден чітко сказав, що використання РФ ядерної зброї викличе серйозні наслідки, - посол США в Україні
Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що Вашингтон з партнерами обговорюють дії на випадок застосування Росією ядерної зброї
Про це Брінк розповіла в інтерв'ю Європейській правді.
За її словами, президент США Джо байден назвав розмови про використання ядерної зброї абсолютно безвідповідальними.
"Президент Байден чітко сказав, що будь-яке використання ядерної зброї буде абсолютно неприпустимим і викличе серйозні наслідки. Ми працюємо над цим і в США, і обговорюємо разом з партнерами те, як ми могли б вчинити у відповідь на ті дії, які були б абсолютно неприйнятними. І президент про це дуже чітко повідомив", - сказала Брінк.
Вона також назвала дуже небезпечною ситуацію, що склалася на захопленій росіянами Запорізькій АЕС.
"Що стосується Запоріжжя, то це теж дуже небезпечно. Ми підтримуємо зацікавленість українського уряду в створенні демілітаризованої зони, а також повернення повного контролю України на ЗАЕС. Ми співпрацюємо з МАГАТЕ та міжнародними партнерами на підтримку цієї мети, бо ситуація небезпечна", - зазначила Брінк.
- 17 вересня Байден пригрозив Путіну наслідками у випадку застосування ядерної або хімічної зброї в Україні.
- Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на попередження Джо Байдена про наслідки застосування ядерної зброї, порадив читати військову доктрину РФ.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.07
Купівля 40.07Продаж 40.92
-
EUR
Купівля 39.74Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе