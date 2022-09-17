У кремлі відповіли на попередження Байдена щодо застосування ядерної зброї
Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на попередження президента США Джо Байдена про наслідки застосування ядерної зброї, порадив читати військову доктрину РФ
Про це повідомляють російські ЗМІ.
У відповідь на запитання, чи може Росія застосувати ядерну зброю, Пєсков запропонував прочитати військову доктрину країни РФ.
"Читайте доктрину. Там усе написано", - сказав Пєсков.
У військовій доктрині йдеться, що Російська Федерація залишає за собою право застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї та її союзників ядерної та інших видів зброї масового враження, а також у разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлене саме існування держави.
В указі Володимира Путіна "Про основи державної політики РФ в галузі ядерного стримування" від червня 2020 року також перераховані умови, за яких Росія може застосувати ядерну зброю:
"Надходження перевіреної інформації про старт балістичних ракет, що атакують територію Росії та/або її союзників; застосування противником ядерної зброї та інших видів зброї масового ураження територіями Росії; вплив противника на критично важливі державні або військові об'єкти Росії, виведення з ладу яких призведе до зриву дій у відповідь ядерних сил; агресія проти Росії із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлене саме існування держави".
- 17 вересня Байден пригрозив Путіну наслідками у випадку застосування ядерної або хімічної зброї в Україні.
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