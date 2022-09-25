Британець нокаутував ексчемпіона світу та став претендентом на титул Усика
Британський боксер Джо Джойс переміг нокаутом новозеландця Джозефа Паркера та став претендентом на титул WBO, яким володіє Олександр Усик
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти 25 вересня у Манчестері Джойс нокаутував Паркера у 11-му раунді. Британець став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації) та офіційним претендентом на бій з Олександром Усиком.
У 2021 році WBO санкціонувала бій Усика за "тимчасовий" пояс проти другого номера рейтингу організації Джойса. Поєдинок так не відбувся, через те, що українець отримав право одразу битися з Ентоні Джошуа та позбавив британця поясів WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Джозеф Паркер здобув чемпіонський титул WBO у 2016 році завдяки перемозі над американцем Енді Руїсом. У 2018 році у новозеландця пояс відібрав Ентоні Джошуа.
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21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у реванші та захистив титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
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