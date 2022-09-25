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Британець нокаутував ексчемпіона світу та став претендентом на титул Усика

25 вересня, 2022 неділя
09:56
Спорт Джо Джойс та Джозеф Паркер (ліворуч)

Британський боксер Джо Джойс переміг нокаутом новозеландця Джозефа Паркера та став претендентом на титул WBO, яким володіє Олександр Усик

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У ніч проти 25 вересня у Манчестері Джойс нокаутував Паркера у 11-му раунді. Британець став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації) та офіційним претендентом на бій з Олександром Усиком. 

У 2021 році WBO санкціонувала бій Усика за "тимчасовий" пояс проти другого номера рейтингу організації Джойса. Поєдинок так не відбувся, через те, що українець отримав право одразу битися з Ентоні Джошуа та позбавив британця поясів WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).  

Джозеф Паркер здобув чемпіонський титул WBO у 2016 році завдяки перемозі над американцем Енді Руїсом. У 2018 році у новозеландця пояс відібрав Ентоні Джошуа.

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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