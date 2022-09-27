Британець, який встояв проти Усика та Кличка, оголосив про завершення кар'єри
Британський важковаговик Дерек Чісора, який програв за очками українцям Олександру Усику та Віталію Кличку, заявив, що завершив кар'єру
Про це повідомляє BT Sports у twitter.
За словами Чісори, він більше не збирається повертатися на ринг та завершує кар'єру.
"Я завершив кар'єру", - сказав Чісора та наголосив, що це офіційне та остаточне рішення.
Востаннє Чісора виходив на ринг 9 липня та виграв за очками у Кубрата Пулєва з Болгарії.
Загалом на професійному рингу 38-річний британець здобув 33 перемоги та зазнав 12 поразок. Серед іншого його у 2012 році у бою за титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) переміг Віталій Кличко. У 2020 році він програв за очками іншому українцю - Олександру Усику.
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