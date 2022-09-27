Про це повідомляє BT Sports у twitter.

За словами Чісори, він більше не збирається повертатися на ринг та завершує кар'єру.

"Я завершив кар'єру", - сказав Чісора та наголосив, що це офіційне та остаточне рішення.

Востаннє Чісора виходив на ринг 9 липня та виграв за очками у Кубрата Пулєва з Болгарії.

Загалом на професійному рингу 38-річний британець здобув 33 перемоги та зазнав 12 поразок. Серед іншого його у 2012 році у бою за титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) переміг Віталій Кличко. У 2020 році він програв за очками іншому українцю - Олександру Усику.

27 вересня британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що проведе наступний бій проти сирійця Махмута Чарра.

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