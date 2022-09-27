Про Ф'юрі повідомив у Instagram.

За словами британця, він захищатиме титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти Чарра.

"З нетерпінням чекаю бою з чоловіком, який справді хоче битись, має запал, бажання та бився проти кількох найкращих боксерів. Він знову робить крок нагору. Зійди туди, Чарр", - написав Ф'юрі.

37-річний Махмут Чарр у 2012 році бився у Москві за титул WBC проти українця Віталія Кличка та програв нокаутом у четвертому раунді. З того часу він змінив ім'я з Мануель на Махмут та представляє Сирію, а не Німеччину.

На рахунку Чарра 33 перемоги та 4 поразки. Ф'юрі виграв 32 поєдинки та 1 звів унічию.

Очікувалося, що Тайсон Ф'юрі у грудні зустрінеться з іншим британцем - Ентоні Джошуа, однак він заявив, що колишній чемпіон світу відмовився з ним битися та зірвав поєдинок.

6 вересня Ентоні Джошуа заявив, що готовий провести бій проти Тайсона Ф'юрі у грудні 2022 року.

13 вересня Ентоні Джошуа увійшов до топ-10 рейтингу WBC, що дало йому право битися за титул чемпіонату світу з Тайсоном Ф'юрі.

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