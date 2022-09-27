Ф'юрі відмовився від бою з Джошуа заради боксера, якого у Москві нокаутував Кличко
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що проведе наступний бій проти сирійця Махмута Чарра
Про Ф'юрі повідомив у Instagram.
За словами британця, він захищатиме титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти Чарра.
"З нетерпінням чекаю бою з чоловіком, який справді хоче битись, має запал, бажання та бився проти кількох найкращих боксерів. Він знову робить крок нагору. Зійди туди, Чарр", - написав Ф'юрі.
37-річний Махмут Чарр у 2012 році бився у Москві за титул WBC проти українця Віталія Кличка та програв нокаутом у четвертому раунді. З того часу він змінив ім'я з Мануель на Махмут та представляє Сирію, а не Німеччину.
На рахунку Чарра 33 перемоги та 4 поразки. Ф'юрі виграв 32 поєдинки та 1 звів унічию.
Очікувалося, що Тайсон Ф'юрі у грудні зустрінеться з іншим британцем - Ентоні Джошуа, однак він заявив, що колишній чемпіон світу відмовився з ним битися та зірвав поєдинок.
- 6 вересня Ентоні Джошуа заявив, що готовий провести бій проти Тайсона Ф'юрі у грудні 2022 року.
- 13 вересня Ентоні Джошуа увійшов до топ-10 рейтингу WBC, що дало йому право битися за титул чемпіонату світу з Тайсоном Ф'юрі.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.9
Купівля 40.9Продаж 41.85
-
EUR
Купівля 39.35Продаж 40.57
- Актуальне
- Важливе