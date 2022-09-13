Про це повідомляє Ring Polska.

Видання звертає увагу, що Ентоні Джошуа посів у новому рейтингу WBC (Всесвітньої боксерської ради) шосте місце. Таким чином, він отримав право битися за титул з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

Лідером рейтингу WBC у надважкій ваговій категорії є Деонтей Вайлдер, який повернеться на ринг 15 жовтня поєдинком з фіном Робертом Геленіусом. Друге місце займає американець Енді Руїс.

Розмови про бій між британцями Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа розпочалися після того, як українець Олександр Усик заявив, що не збирається більше битися у 2022 році.

Ф'юрі заявив, що не має наміру чекати на поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти Усика та запропонував зустріч Джошуа.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Українець відібрав їх у Джошуа в жовтні 2021 року та відстояв у реванші 20 серпня цього року.

Тайсон Ф'юрі провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні, нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру, проте у серпні змінив своє рішення.

6 вересня Ентоні Джошуа заявив, що готовий провести бій проти Тайсона Ф'юрі у грудні 2022 року.

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