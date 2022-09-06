Джошуа відреагував на пропозицію про бій з Ф'юрі
Британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що готовий провести бій проти співвітчизника Тайсона Ф'юрі у грудні 2022 року
Про це Джошуа написав у twitter.
За його словами, він готовий провести бій за титул чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради), яким володіє Ф'юрі, у грудні.
"Так, спокійно. Я не веду дискусій в інтернеті тільки заради впливу. Якщо ти дійсно хочеш цього, то звертайся до моїх промоутерів. Я буду готовий у грудні", - відповів Джошуа на пропозицію Ф'юрі провести бій наприкінці 2022 року.
Очікувалося, що британець в наступному поєдинку посперечається з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. Однак українець заявив, що має намір відновитися після реваншу з Джошуа та повернеться на ринг наступного року. Ф'юрі запевнив, що не чекатиме на Усика та боксуватиме в грудні.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC. Він провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні, нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру, проте у серпні змінив своє рішення.
- 4 вересня Тайсон Ф'юрі заявив, що зустрінеться з Ентоні Джошуа, якщо з ним відмовиться битися Олександр Усик.
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