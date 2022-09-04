Ф'юрі висунув новий ультиматум Усику

Слова британця передає інсайдер Майкл Бенсон у twitter.

"Олександр Усик заявив, що хоче битися наступного року, а не цього. Я нікого не чекатиму, я збираюся оголосити бій наступного тижня. Тому якщо він не хоче поєдинку з будь-якої причини, тоді ми підемо і запропонуємо бій Ентоні Джошуа", - сказав Ф'юрі.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Після перемоги в реванші 20 серпня над Ентоні Джошуа українець заявив, що не боксуватиме у 2022 році, оскільки йому потрібен час на відновлення.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу з версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Він провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні, нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру, проте у серпні змінив своє рішення.

20 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Після поєдинку Усик заявив, що не хоче боксувати ні з ким, окрім Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі прийняв виклик та пообіцяв відібрати чемпіонські пояси в Олександра Усика.

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