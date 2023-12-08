Британія допоможе відновити 6 мостів на Київщині

Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Вказано, що відбудова відбуватиметься у межах спільного проєкту Агентства відновлення та уряду Британії.

"Департамент гарантування експортних кредитів уряду Великої Британії UK Export Finance надає гарантію на кредит у розмірі 31 млн євро від Citibank. А британські компанії-виробники постачатимуть 20% металевих конструкцій", - йдеться у повідомленні.

Наразі на трьох мостах вже ведуться ремонтні роботи. Йдеться про:

міст через річку Трубіж на автомобільній дорозі Н-07

міст через річку Жерева на автомобільній дорозі Т-10-05

мостовий перехід через суходіл на автомобільній дорозі Т-10-07

Рух для транспорту планують відкрити до кінця цього року.

Фото: Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України

Наступного року почнуть відновлювати:

міст через канал на автомобільній дорозі Р-69

шляхопровід на автомобільній дорозі Т-10-19

мостовий перехід через річку Тетерів на автомобільній дорозі Т-10-05

"Всі шість об'єктів реалізуємо за моделлю "Проєктуй - будуй". Торги проводили за спрощеною процедурою закупівлі на вебпорталі Prozorro. Переможцями стали дві турецькі компанії – Onur Group та Doğuş. Пропозиції цих компаній відповідають всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації. Перемогли компанії з найбільш вигідною економічною пропозицією. Очікувана вартість стала меншою на 7,2 млн грн", - додали у Держагентстві відновлення.