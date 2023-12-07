Ініціатива UNITED24: на Житомирщині відновили міст, який з'єднує 7 населених пунктів

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Вказано, що міст на Житомирщині забезпечує переміщення між 7 населеними пунктами однієї з громад, яку було деокуповано на початку квітня 2022 року. Відбудова моста покращить логістику у регіоні та забезпечить безпечний проїзд для мешканців довколишніх сіл і містечок.

У пресслужбі ініціативи UNITED24 уточнили, що 36-метровий міст росіяни зруйнували у березні 2022 року. Його відновлювали військовослужбовці 1-ї окремої бригади імені князя Лева Державної спеціальної служби транспорту.

"Продовжуємо відбудовувати інфраструктуру та повертати нормальне життя на деокуповані території. Дякую кожному, хто підтримує UNITED24 та допомагає відновлювати Україну", - додав Федоров.