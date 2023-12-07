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Ініціатива UNITED24: на Житомирщині відновили міст, який з'єднує 7 населених пунктів

7 грудня, 2023 четвер
14:30
Суспільство відновлений міст на Житомирщині

На Житомирщині завдяки ініціативі UNITED24 відновили ще один міст, який росіяни зруйнували у березні 2022 року: він з’єднує 7 населених пунктів громади

  • відновлений міст на Житомирщині
  • відновлений міст на Житомирщині
  • відновлений міст на Житомирщині

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Вказано, що міст на Житомирщині забезпечує переміщення між 7 населеними пунктами однієї з громад, яку було деокуповано на початку квітня 2022 року. Відбудова моста покращить логістику у регіоні та забезпечить безпечний проїзд для мешканців довколишніх сіл і містечок. 

У пресслужбі ініціативи UNITED24 уточнили, що 36-метровий міст росіяни зруйнували у березні 2022 року. Його відновлювали військовослужбовці 1-ї окремої бригади імені князя Лева Державної спеціальної служби транспорту.

"Продовжуємо відбудовувати інфраструктуру та повертати нормальне життя на деокуповані території. Дякую кожному, хто підтримує UNITED24 та допомагає відновлювати Україну", - додав Федоров. 

  • 17 листопада стало відомо, що завдяки донорам програми UNITED24 відновлено черговий, 21-й міст. Він зʼєднуватиме Житомирщину й Київщину дорогою обласного значення. 
Україна
Житомирщина
Війна з Росією
деокупація України
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