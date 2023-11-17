Між Житомирською та Київською областями відновили ще один міст
Завдяки донорам програми UNITED24 відновлено черговий, 21-й міст. Він зʼєднуватиме Житомирщину й Київщину дорогою обласного значення
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"+1 український міст відновлено завдяки внескам донорів UNITED24. Це вже 21-й відбудований за кошти платформи. 60-метровий міст знову з'єднуватиме Житомирську та Київську області дорогою обласного значення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни підірвали цей міст, коли тікали з півночі України.
Міністр подякував донорам UNITED24 та військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту, які відновили міст.
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