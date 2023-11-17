Між Житомирською та Київською областями відновили ще один міст

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"+1 український міст відновлено завдяки внескам донорів UNITED24. Це вже 21-й відбудований за кошти платформи. 60-метровий міст знову з'єднуватиме Житомирську та Київську області дорогою обласного значення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни підірвали цей міст, коли тікали з півночі України.

Міністр подякував донорам UNITED24 та військовослужбовцям Державної спеціальної служби транспорту, які відновили міст.