Відбудовано міст у Стоянці, руйнування якого завадило окупантам узяти Київ

Про це повідомив Укравтодор.

"Зруйнований наприкінці лютого міст на Житомирській трасі став суттєвою перешкодою для планів окупантів оточити Київ. Після остаточного звільнення північної частини України від російських військових, дорожники облаштували на місці підірваної споруди тимчасову об'їзну дорогу та понтонну переправу. Втім, проїхати там міг лише легковий транспорт, вантажівкам доводилося об'їжджати зайві десятки кілометрів", - ідеться в повідомленні пресслужби.

"Після деокупації менш ніж за два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мосту. Вже у травні відновили рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту та розпочали капітальну відбудову правої частини зруйнованого мосту", - додали у відомстві.

Таким чином 3 листопада запрацювали обидва проїзди мостом у Стоянці.

Фільм "Область Героїв", що став першою кінореконструкцією реальних героїчних історій українців у Ірпені та інших містах і селах Київщини, вийде в кіно 24 листопада.

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