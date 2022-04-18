Рух між Києвом і Житомиром відновлено: біля Стоянки відкрили тимчасовий міст через річку Ірпінь
На Київщині відновили рух між столицею та Житомиром, відкрили тимчасовий міст-переправу через річку Ірпінь
Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
За попередньою інформацією, поблизу міста Стоянка на Київщині запрацював тимчасовий міст-переправа через річку Ірпінь. Відтепер є можливим пересування між столицею та Житомиром.
Міст розташований у межах траси Київ - Чоп.
"Київщина повертається до нормального життя. Так буде у всіх регіонах України, коли наша армія вижене російських окупантів", - коментує Єрмак.
- Нагадаємо, 14 квітня повідомлялося про обмеження проїзду мінімум на 3 дні дорогою М-06 Київ - Чоп
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.45
Купівля 30.45Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.76Продаж 34.54
- Актуальне
- Важливе