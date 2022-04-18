Рух між Києвом і Житомиром відновлено: біля Стоянки відкрили тимчасовий міст через річку Ірпінь

Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.



За попередньою інформацією, поблизу міста Стоянка на Київщині запрацював тимчасовий міст-переправа через річку Ірпінь. Відтепер є можливим пересування між столицею та Житомиром.

Міст розташований у межах траси Київ - Чоп.



"Київщина повертається до нормального життя. Так буде у всіх регіонах України, коли наша армія вижене російських окупантів", - коментує Єрмак.



Нагадаємо, 14 квітня повідомлялося про обмеження проїзду мінімум на 3 дні дорогою М-06 Київ - Чоп