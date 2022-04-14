На Київщині щонайменше на три дні закриють рух трасою Київ - Чоп, - очільник ОВА

Про це попередив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.



"З міркувань безпеки проїзд дорогою М-06 Київ - Чоп на ділянці з 49 по 52 кілометр буде закрито. Також це стосується під'їздів до траси поблизу 51 кілометра", - зазначив він.



Обмеження набули чинності о 9:30 14 квітня та триватимуть щонайменше три дні. В ОВА просять українців обирати інші безпечні шляхи для поїздок.



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