На Київщині щонайменше на три дні закриють рух трасою Київ - Чоп, - очільник ОВА
З 14 квітня рух дорогою М-06 Київ - Чоп на ділянці з 49 до 52 кілометра закриють мінімум на три дні
Про це попередив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.
"З міркувань безпеки проїзд дорогою М-06 Київ - Чоп на ділянці з 49 по 52 кілометр буде закрито. Також це стосується під'їздів до траси поблизу 51 кілометра", - зазначив він.
Обмеження набули чинності о 9:30 14 квітня та триватимуть щонайменше три дні. В ОВА просять українців обирати інші безпечні шляхи для поїздок.
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