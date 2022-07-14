У Демидові 14 липня відновлять рух мостом, знищеним детонацією вибухівки в червні
У Демидові на Київщині 14 липня відновлять проїзд мостом, знищеним 29 червня детонацією вибухівки внаслідок блискавки
Про це повідомив голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний у фейсбуці.
Він нагадав, що рух мостом був призупинений на два тижні.
"Завтра відновлюється повноцінний проїзд (і громадського транспорту) через міст, який відремонтували на тиждень раніше ніж планувалося", - наголосив Володимир Підкурганний.
- 29 червня в селі Демидів Вишгородського району через погодні умови було пошкоджено міст через річку Ірпінь. Одна людина загинула, ще двоє поранені.
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