Про це повідомив голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний у фейсбуці.

Він нагадав, що рух мостом був призупинений на два тижні.

"Завтра відновлюється повноцінний проїзд (і громадського транспорту) через міст, який відремонтували на тиждень раніше ніж планувалося", - наголосив Володимир Підкурганний.

29 червня в селі Демидів Вишгородського району через погодні умови було пошкоджено міст через річку Ірпінь. Одна людина загинула, ще двоє поранені.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb