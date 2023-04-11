Через річку Ірпінь відновили залізничний міст: потяги можуть курсувати двома коліями
Укрзалізниця завершила капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь на Київщині
Про це інформує Укрзалізниця.
Залізничники львівського мостобудівельного поїзда демонтували всі пошкоджені елементи мосту та звели новий перехід через річку. Рух потягів через річку Ірпінь тепер відкритий двома коліями, це дозволить найближчим часом збільшити кількість пасажирських поїздів у напрямку Коростеня.
"Після того, як противника було розбито та вигнано з Київщини, ми мали в найкоротші терміни допомогти повернути нормальне життя до регіону та відновити залізничне сполучення до деокупованих населених пунктів. Спочатку впродовж місяця міст через річку Ірпінь було відновлено за тимчасовою схемою. Це дозволило вже на початку травня минулого року запустити поїзди до Ірпеня, Бучі, Бородянки та інших населених пунктів. Після цього розпочали виконувати роботи з капітального відновлення мосту", - сказав член правління АТ "Укрзалізниця" Роман Черніцький.
Роботи з капітального відновлення мосту розпочали тогоріч у липні, а вже наприкінці листопада було відновлено рух поїздів непарною колією. Нині завершено всі роботи з відновлення та відкрито рух.
Загалом унаслідок бойових дій в Україні пошкоджено близько 70 залізничних мостів, з яких третину вже відбудували.
Довідково. У перші дні повномасштабного вторгнення РФ залізничникам вдалося евакуювати з Ірпеня до Києва близько 4,5 тис. жителів, переважно жінок і дітей. Після цього колію було пошкоджено обстрілами, декілька порожніх пасажирських вагонів, що їхали за ірпінськими біженцями, зійшли з рейок.
Залізничний міст через річку Ірпінь в Київській області зруйновано 21 березня 2022 року.
- 3 листопада 2022 року було відновлено міст через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ – Чоп у селі Стоянка, який було зруйновано в перші дні повномасштабної війни, щоби завадити окупантам узяти столицю.
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