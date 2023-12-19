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Британія готує меморандум щодо гарантій безпеки для України, акцент буде на флоті, - The Telegraph

19 грудня, 2023 вiвторок
07:33
Світ британія україна

Велика Британія використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Україні контролювати Чорне море в рамках десятирічного меморандуму про безпеку, який підпишуть найближчими тижнями

Про це повідомляє The Telegraph.

"Меморандум про взаєморозуміння (MoU) зобов’язується "підтримувати Київ у боротьбі" проти Росії, надаючи військову підтримку, зосереджену на військово-морських силах, а також фінансову допомогу та обмін розвідданими", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що він також міститиме обіцянки післявоєнних гарантій безпеки для захисту від РФ, якщо вона задумає напад, включаючи збільшення постачань зброї та відновлення санкцій.

Як пише ЗМІ, британські чиновники повідомили своїм українським колегам, що країна зосередиться на зміцненні морського потенціалу Києва в рамках запланованого меморандуму про взаєморозуміння. Зазначається, що військові лідери Британії були вражені тим, що Україна змусила російський флот відступити зі свого традиційного опорного пункту у Чорному морі.

Також наголошується, що частина озброєння, в тому числі ракети Brimstone, надійшла з Великобританії, яка досі має один з найпотужніших військово-морських флотів у світі.

Нова угода ґрунтуватиметься на нещодавній заяві про те, що Велика Британія разом з Норвегією очолить "Коаліцію морських сил і засобів", яка передасть Україні два тральщики Королівських ВМС Великої Британії.

Джерело, близьке до переговорів, заявило, що угода продемонструє відданість підтримці України в боротьбі: "Вона також передбачає надання гарантій надання допомоги у поствійськовому світі, якщо Росія знову нападе на Україну". Британія сподівається використати свою морську міць і знання для подальшої розбудови військово-морських сил України.

Королівський військово-морський флот вже тренує українських фахівців з розмінування на безекіпажних підводних човнах для роззброєння, знешкодження російських бомб, мін-пасток і мін на своїх глибоководних судноплавних шляхах і підготовки до десантних рейдів.

Минулого року Британія почала надавати українським військам корабельні версії ракет Brimstone, які російські військові блогери приписують атакам на системи протиповітряної оборони в окупованому Криму.

На даному етапі джерела в оборонному відомстві Британії відмовилися ділитися будь-якими подробицями щодо озброєння, яке може бути надіслане Києву, окрім підтвердження того, що воно також включатиме наземні та повітряні засоби.

  • Напередодні Велика Британія оголосила про створення коаліції з розвитку морських спроможностей України: серед її завдань безпека цивільного судноплавства та забезпечення роботи зернового коридору.
Україна
Війна з Росією
Велика Британiя
Чорне море
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