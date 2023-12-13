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Британія оголосила про створення морської коаліції для допомоги Україні. Головні завдання

13 грудня, 2023 середа
14:34
Війна з Росією морська коаліція

Велика Британія оголосила про створення коаліції з розвитку морських спроможностей України: серед її завдань безпека цивільного судноплавства та забезпечення роботи зернового коридору

Про це інформують ВМС ЗСУ. 

Вказано, що коаліція була створена за ініціативи Великої Британії. Її учасники надаватимуть Україні кораблі та техніку. Також вони здійснюватимуть підготовку катерного складу морської та річкової флотилій ВМС, морської піхоти, ППО, протимінних підрозділів тощо. 

Серед головних завдань коаліції - допомога Україні у здобутті переваги у морі. Це допоможе забезпечити безпеку цивільного судноплавства та нівелює мінну небезпеку, оскільки Чорне море наразі є найбільш забрудненим вибуховими пристроями у Європі. 

У церемонії оголошення про відкриття коаліції з розвитку морських спроможностей України взяли участь командувач ВМС ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам, командувач Командування ВМС США у Європі адмірал Стюарт Бенджамін Мунш, перший морський Лорд адмірал Сер Бен Кі та представники багатьох європейських країн.

"Море - це велика дорога і воно має бути рівним для всіх, саме тому ми маємо захистити його та стати настільки потужним флотом, щоб у РФ більше ніколи не виникло бажання захопити його", - наголосив командувач ВМС ЗСУ. 

  • Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що, якщо президента Росії Володимира Путіна не зупинити в Україні, він захоче більшого та повернеться "за добавкою". 

Світ
Економіка
Україна
Росія
корабель
ВМСУ
Велика Британiя
Чорне море
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