МЗС Британії: Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться "за добавкою"
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що, якщо президента Росії Володимира Путіна не зупинити в Україні, він захоче більшого та повернеться "за добавкою"
Про це пише The Sun.
"Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за новим. І ми знаємо з нашої історії, що умиротворення диктаторів зрештою підриває британські інтереси й коштує британцям життів", - сказав Кемерон.
За словами міністра, аргументи про те, що європейська безпека - це безпека США і що диктаторів не слід вмиротворювати, переможуть. Він також додав, що зараз важко пригадати, щоб останнім часом був період такої ж небезпеки та невизначеності.
Кемерон також наголосив, що світ має розуміти, як все змінилося: "Сили, які формують це - розпалювач війни в Кремлі, більш агресивний Китай, ісламістський екстремізм, який отруює молоді уми, - ці речі не зникнуть за одну ніч. Немає сенсу сподіватися на якесь чарівне повернення світу, яким він був колись. Надія - це не політика".
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