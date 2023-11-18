Шольц закликав Путіна зробити перший крок до миру

Про це пише The Guardian.

"Він повинен вивести війська", - сказав Шольц під час візиту до Нутеталя.

Однак наразі немає жодних ознак того, що це станеться, сказав він у відповідь на запитання про те, чи можливі мирні переговори.

Шольц вважає, що Путін не повинен досягти успіху у своїй меті застосувати силу для анексії частини сусідньої країни. Натомість канцлер вкотре запевнив Україну в допомозі Німеччини в її захисті від російського вторгнення стільки, скільки буде потрібно.