Шольц закликав Путіна зробити перший крок до миру
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав президента Росії Володимира Путіна зробити перший крок до мирного вирішення конфлікту в Україні
Про це пише The Guardian.
"Він повинен вивести війська", - сказав Шольц під час візиту до Нутеталя.
Однак наразі немає жодних ознак того, що це станеться, сказав він у відповідь на запитання про те, чи можливі мирні переговори.
Шольц вважає, що Путін не повинен досягти успіху у своїй меті застосувати силу для анексії частини сусідньої країни. Натомість канцлер вкотре запевнив Україну в допомозі Німеччини в її захисті від російського вторгнення стільки, скільки буде потрібно.
- 21 жовтня у Reuters повідомили, що розвідслужби США передали 100 країнам світу звіт, що Росія використовує шпигунів, соціальні мережі та свої державні медіа, щоб підірвати в різних країнах суспільну довіру до демократичних виборів
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