Політолог Шлінчак припустив терміни "вікна можливостей" Путіна і пояснив, чому Кремль зараз не піде на переговори
Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, зазначив, що у наступні два роки у 70 країнах світу відбудуться вибори, тому можливе перезавантаження світової політики, економіки та впливів
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Дуже багато заяв йде про якісь переговори, але скажу відверто, що я у це не вірю. У мене немає жодного аргументу, щоб сказати, чому Путін має піти на ці переговори. Для нього кінець наступного року і 2025 рік будуть якраз тим "вікном можливостей", якщо поміняється влада у США. Більше того у ці наступні два роки відбудуться вибори у 70 країнах. Тобто ви можете уявити собі масштаб перезавантаження світової політики, економіки, впливів. Навіщо Путіну поспішати? І у мене поки що нема жодного аргументу, чому він має це зробити", - зауважив голова правління Інституту світової політики.
Віктор Шлінчак додав, що у питаннях про мирні переговори, фіксацію якоїсь зони, вступ України у НАТО, що РФ не буде нам суперечити у цьому, дуже часто ми не враховуємо одного – позиції Росії. Тому, з точки зору Росії, наступний рік, на жаль, ще буде роком, коли війна триватиме у такій самій гарячій фазі, яку ми маємо і зараз.
- 21 жовтня у Reuters повідомили, що розвідслужб США передали 100 країнам світу звіт, що Росія використовує шпигунів, соціальні мережі та свої державні медіа, щоб підірвати в різних країнах суспільну довіру до демократичних виборів
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