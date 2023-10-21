США попередили 100 країн: Росія намагатиметься підірвати довіру до виборів, - Reuters

Про це йдеться у звіті розвідслужб США, який передано 100 країнам світу, передає liga.net з посиланням на Reuters,

Як стверджується у звіті розвідслужб, високопосадовці, зокрема з топами Кремля, вважають ефективними операції впливу, спрямовані на підрив інституту демократичних виборів, і планують далі діяти в цій сфері.

За словами високопоставленого представника Держдепартаменту США,, Росія вважає успішними операції з поширення дезінформації щодо виборів у США 2020 року та в пандемію коронавірусу.

Чиновник повідомив, що звіт був направлений каналами Держдепартаменту до більш ніж 100 посольств США в Північній та Південній Америці, Європі, Азії та Африці для передання урядам.

Доповідь є спробою США протидіяти спробам РФ "сіяти нестабільність", створюючи враження, що інститут виборів у демократіях, нібито "підірваний", а уряди "нелегітимні".

Узгоджені дії Росії в період із 2020 до 2022 року були зосереджені на підрив суспільної довіри до виборів як мінімум у дев'яти демократичних країнах, включно зі Сполученими Штатами, йдеться у доповіді, а ще 17 інших країн були об'єктом "менш виражених" зусиль.

Доповідь рекомендує урядам демократичних країн протидіяти втручанню Росії у вибори запровадженням санкцій, інформаційною взаємодією один з одним, висилкою російських шпигунів та заборонами на в'їзд.