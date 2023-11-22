Путін на саміті G20 заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною
У середу, 22 листопада, під час віртуального саміту країн G20 російський президент Володимир Путін заявив, що РФ ніколи не відмовлялася від переговорів про закінчення війни з Україною
Про це пише російське агентство ТАСС.
"Деякі колеги у своїх виступах говорили про те, що їх вражає тривала російська агресія в Україні. Так, звичайно, воєнні дії - це завжди трагедія конкретних людей, родин і країни загалом. І, безумовно, ми повинні думати про те, як зупинити цю трагедію. До речі, Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною", - сказав Путін.
Він заявив, що це не Росія, а Україна публічно оголосила про свій вихід з переговорного процесу. Щобільше, за його словами, начебто був підписаний указ президента України, який забороняє вести з РФ такі переговори.
"Я розумію, що війна і загибель людей не можуть не вражати. А кровавий переворот в Україні у 2014 році, за яким слідувала війна київського режиму проти свого народу на Донбасі, не вражає? А винищення населення в Газі сьогодні не вражає?",- сказав російський президент.
- Напередодні повідомлялося, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді проводить віртуальну зустріч лідерів країн G20 за відсутності президентів Китаю Сі Цзіньпіна і США Джо Байдена, тоді як російський диктатор Володимир Путін взяв участь у онлайн-заході.
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