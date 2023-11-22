Путін на саміті G20 заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною

Про це пише російське агентство ТАСС.

"Деякі колеги у своїх виступах говорили про те, що їх вражає тривала російська агресія в Україні. Так, звичайно, воєнні дії - це завжди трагедія конкретних людей, родин і країни загалом. І, безумовно, ми повинні думати про те, як зупинити цю трагедію. До речі, Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною", - сказав Путін.

Він заявив, що це не Росія, а Україна публічно оголосила про свій вихід з переговорного процесу. Щобільше, за його словами, начебто був підписаний указ президента України, який забороняє вести з РФ такі переговори.

"Я розумію, що війна і загибель людей не можуть не вражати. А кровавий переворот в Україні у 2014 році, за яким слідувала війна київського режиму проти свого народу на Донбасі, не вражає? А винищення населення в Газі сьогодні не вражає?",- сказав російський президент.