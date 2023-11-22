Прем’єр Індії Моді проведе віртуальний саміт лідерів G20. Без Байдена і Сі Цзіньпіна, - Bloomberg
У середу, 22 листопада, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді проведе віртуальну зустріч лідерів країн G20. Президенти Китаю Сі Цзіньпін і США Джо Байден пропустять онлайн-захід, водночас російський диктатор Володимир Путін візьме участь
Про це пише Bloomberg з посиланням на міністерство закордонних справ Індії.
Зазначається, що замість Сі Цзіньпіна участь у відеосаміті візьме прем'єр державної ради Китаю Лі Цян.
Онлайн-зустріч відбудеться наступного дня після того, як Моді пропустив віртуальний саміт лідерів країн з економікою, що розвивається, участь у якому взяв Сі. На зустрічі, зокрема, обговорювали конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом.
"Сьогоднішня зустріч відбувається в той момент, коли Моді завершує головування Індії у групі G-20 найбільших економік світу. Лідер Індії використав однорічний термін, який закінчується цього місяця, щоб продемонструвати зростаючий глобальний вплив південноазіатської країни напередодні національних виборів 2024 року, на яких Моді балотуватиметься на третій термін прем’єр-міністра", - повідомляє Bloomberg.
Водночас голова МЗС Індії Віней Кватра заявив на брифінгу напередодні, що переважна більшість лідерів G-20 відвідає відеозустріч у середу. Президент США Джо Байден пропускає саміт, а Кремль підтвердив, що президент Росії Володимир Путін виступить перед зібранням світових лідерів.
Індія сподівається переглянути прогрес, досягнутий за рік свого головування, коли вона визначала ключовим питання порядку денного підтримку країн з економіками, що розвиваються.
Країни групи також розробили компромісне формулювання щодо вторгнення Росії в Україну під час саміту лідерів у вересні. Але з того часу війна між Ізраїлем і ХАМАС посилила розбіжності між розвиненим світом і країнами Глобального Півдня.
- Зазначалося, що на онлайн-саміт запрошено лідерів усіх країн-членів G20, а також дев’ятьох країн-гостей і керівників 11 міжнародних організацій.
- Напередодні стало відомо, що Путін приєднається до віртуального саміту G20 22 листопада.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.18 Купівля 37.18Продаж 37.76
- EUR Купівля 40.17Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе