Путін приєднається до віртуального саміту G20
Президент Росії Володимир Путін приєднається до віртуального саміту G20, який відбудеться 22 листопада під головуванням Індії
Про це пише російський Інтерфакс.
Раніше прем’єр-міністр Шрі Нарендра Моді оголосив, що Індія проведе віртуальний саміт лідерів G20, присвячений завершенню головування Індії, яке припадає на 30 листопада.
На нього запрошено лідерів усіх країн-членів G20, а також дев’ятьох країн-гостей і керівників 11 міжнародних організацій.
- Лідер Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що російського президента Володимира Путіна не заарештують, якщо він відвідає зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року.
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