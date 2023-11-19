Путін приєднається до віртуального саміту G20

Про це пише російський Інтерфакс.

Раніше прем’єр-міністр Шрі Нарендра Моді оголосив, що Індія проведе віртуальний саміт лідерів G20, присвячений завершенню головування Індії, яке припадає на 30 листопада.

На нього запрошено лідерів усіх країн-членів G20, а також дев’ятьох країн-гостей і керівників 11 міжнародних організацій.