Британія може продати Україні ракети для кораблів ВМС, - ЗМІ
Британія веде переговори з Україною про продаж ракет для українських патрульних катерів
Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела.
За даними видання, Міністерство оборони обговорює продаж морських ракет класу "земля-земля", які можуть бути розміщені на суднах ВМС України.
Британське видання пише, що переговори відбуваються "на тлі побоювань, що Росія може використовувати газову кризу для захоплення територій".
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