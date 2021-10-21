Британія може продати Україні ракети для кораблів ВМС, - ЗМІ

Про це повідомляє The Times з посиланням на джерела.

За даними видання, Міністерство оборони обговорює продаж морських ракет класу "земля-земля", які можуть бути розміщені на суднах ВМС України.

Британське видання пише, що переговори відбуваються "на тлі побоювань, що Росія може використовувати газову кризу для захоплення територій".