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Британія не послаблюватиме санкцій проти РФ в обмін на коридор для експорту зерна з України, - Reuters

25 травня, 2022 середа
18:51
Світ британія україна

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес відхилив пропозицію Росії послабити проти неї санкції в обмін на коридор для експорту зерна з України

Про це повідомляє Reuters.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес закликав Росію дозволити Україні експортувати зерно, щоб допомогти країнам, де дефіцит зерна може спровокувати голод.

Пізніше представники Росії запропонували послабити санкції проти країни в обмін на коридор для експорту зерна з України, цю пропозицію Великобританія відхилила.

"Це зерно для всіх, для Лівії, Ємену. Люди в усьому світі покладаються на це зерно, щоб прогодувати себе. Закликаю Росію вчинити правильно - дати можливість Україні експортувати зерно та припинити його красти. Не говоритимемо про санкції, вчинімо правильно", - сказав Воллес.

Натомість Воллес привітав пропозицію інших чорноморських країн, таких як Туреччина, супроводжувати постачання зерна з України.

  • Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував створити організацію демократичних експортерів продовольства. "В людства має бути страховка від голоду" - наголосив президент.
  • Литва пропонує провести військово-морську операцію для експорту зерна з заблокованих Росією портів України

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Росія
санкції
зерно
Великобританiя
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