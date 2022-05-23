"В людства має бути страховка від голоду": Зеленський запропонував створити організацію демократичних експортерів продовольства
Президент Володимир Зеленський запропонував створити організацію експортерів продовольства з майданчиком в Україні для запобігання голоду
Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Володимир Зеленський зауважив, що будь-яке реагування на голод є запізнілим за визначенням, адже його необхідно зупиняти, поки він не почався. Однак зараз світ не має такого інструменту.
"І ми пропонуємо створити організацію відповідальних і демократичних держав-експортерів продовольства, які можуть діяти з повагою до прав людини і глобальних правил торгівлі. Мотивація в нас дуже проста: якими б не були поворотні моменти в історії людства, має бути страховка від голоду. І Україна готова надати майданчик для діяльності такої нової організації, безумовно, потрібної", - наголосив президент.
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