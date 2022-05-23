Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Володимир Зеленський зауважив, що будь-яке реагування на голод є запізнілим за визначенням, адже його необхідно зупиняти, поки він не почався. Однак зараз світ не має такого інструменту.

"І ми пропонуємо створити організацію відповідальних і демократичних держав-експортерів продовольства, які можуть діяти з повагою до прав людини і глобальних правил торгівлі. Мотивація в нас дуже проста: якими б не були поворотні моменти в історії людства, має бути страховка від голоду. І Україна готова надати майданчик для діяльності такої нової організації, безумовно, потрібної", - наголосив президент.

9 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що світові політики обговорюють можливий голод у низці країн через заблоковане Росією море для експорту української пшениці.

14 травня очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна робить усе можливе для експорту продовольства в Африку, але РФ має припинити підривати глобальну продовольчу безпеку.

14 травня президент Володимир Зеленський заявив, що безпека України дасть змогу відновитися продовольчому ринку, а підтримка країни значить недопущення глобального голоду.

17 травня США заявили про готовність виділити $11 млрд для уникнення глобального голоду, викликаного агресією Росії щодо України.

19 травня Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Росію у навмисному використанні голоду як зброї.

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