Британія передала зимовий пакет допомоги ЗСУ: що в нього увійшло
Велика Британія передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшло спорядження та зимовий одяг для військових
Про це відомство повідомило у Twitter.
"Для підтримки Збройних сил України в зимові місяці ми надали різний необхідний одяг та спорядження", - зазначили в Міноборони.
Повідомляється, що військові отримали понад 82 тисячі шоломів, понад 25 тис. комплектів зимового одягу, понад 10 тис. комплектів бронежилетів і понад 70 тис. оперативних сухпайків.
- 13 листопада головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив телефоном із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном ситуацію на фронті, плани ЗСУ на зимовий період і потреби у зброї різного виду.
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