Залужний провів телефонну розмову з генералом США Брауном: йшлося про плани ЗСУ на зиму та потреби української армії
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив телефоном із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном ситуацію на фронті, плани ЗСУ на зимовий період і потреби у зброї різного виду
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Він детально поінформував Брауна про обстановку на фронті, зокрема, зазначив, що на Авдіївському, Купʼянському та Марʼїнському напрямках ситуація залишається найгарячішою.
"Ситуація складна, контрольована", - сказав Залужний.
Водночас, за його словами, ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на визначених напрямках та завдають російській армії значних втрат у живій силі та техніці.
Залужний підкреслив, що обговорив з генералом Брауном плани ЗСУ на зимовий період та нагальні потреби української армії.
"Передусім йдеться про снаряди, засоби протиповітряної оборони та БПЛА", - написав Головнокомандувач ЗСУ, додавши, що також було обговорено питання підготовки українських військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів.
Залужний висловив подяку американським партнерам за підтримку та допомогу Україні в боротьбі з російським агресором.
- Українська делегація 12 листопада прибула до Сполучених Штатів Америки. Обговорюватимуть українську Формулу миру та зміцнення оборони.
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