Британія сьогодні має сильного монарха, - дипломат Харченко
Ігор Харченко, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, зазначив, що члени королівської родини Британії дуже гарно проінформовані та розбираються у всіх світових справах, тому що це королівська традиція
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я думаю, що Британія має сьогодні дуже сильного монарха, який прекрасно розбирається у світовій ситуації. Він дійсно є главою держави, хоча нею і не править. Не майте собі жодного сумніву, бо члени королівської родини Британії дуже гарно проінформовані та розбираються у всіх світових справах, тому що це королівська традиція", - пояснив дипломат.
Ігор Харченко пригадав, що свого часу перед тим як вручати Королеві вірчі грамоти, отримував інструктаж відповідно протоколу, то тоді звернув увагу на те, що члени королівської родини й особливо Королева не спілкуються на політичні теми.
"Але на зустрічі Її Величність фразою точно змалювала ситуацію, яка відбувалася у нашому політичному середовищі в Україні, після чого я був абсолютно заскочений і запитав звідки вона це знає. Нащо потім від колег я дізнався, що Королеву щоденно брифують зі всіх питань, які вважає Британія важливими для національних інтересів. Тому члени британської королівської родини надзвичайно проінформовані люди, які вміють дуже грамотно і гарно донести інформацію кому треба і коли треба, але цього не роблять, тому що є така королівська традиція", - зауважив надзвичайний та повноважний посол України.
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