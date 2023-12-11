Британія та Норвегія створили морську коаліцію для підтримки України
Велика Британія та Норвегія очолили нову "морську коаліцію" для допомоги Україні й постачатимуть кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здатності ведення бойових дій на морі
Про це йдеться у заяві міноборони Британії.
"Нова коаліція надаватиме Україні довгострокову підтримку, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки на Чорному морі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що блокада РФ Чорного моря значно знизила здатність України експортувати товари морським шляхом. Тому зміцнення морських можливостей українських військових, зокрема протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України.
Міністр оборони Британії Грант Шаппс наголосив, що нова коаліція з морських можливостей координуватиме підтримку, яку Британія, Норвегія та інші країни надають Україні. За його словами, у довгостроковій перспективі це допоможе Україні "трансформувати свій військово-морський флот, зробивши його більш сумісним із західними союзниками, більш сумісним з НАТО, та посилити безпеку в Чорному морі".
Крім того повідомляється, що морська коаліція також тісно співпрацюватиме з ВМС і Міністерством оборони України для розвитку низки можливостей, включаючи швидкий розвиток Військово-Морських сил на Чорному морі, модернізацію української морської піхоти та річкових патрульних кораблів для захисту прибережних районів, а також внутрішніх водних шляхів.
До того ж у заяві міноборони Британії сказано, що нова коаліція передасть Україні тральщики - військові кораблі спеціального призначення, головним завданням яких є пошук, виявлення та знищення морських мін.
- Напередодні міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги в розмірі 26,75 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу для України.
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