Британія та Норвегія створили морську коаліцію для підтримки України

Про це йдеться у заяві міноборони Британії.

"Нова коаліція надаватиме Україні довгострокову підтримку, включаючи навчання, обладнання та інфраструктуру для зміцнення безпеки на Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що блокада РФ Чорного моря значно знизила здатність України експортувати товари морським шляхом. Тому зміцнення морських можливостей українських військових, зокрема протидія загрозі з боку російських морських мін, допоможе відновити морський експорт України.

Міністр оборони Британії Грант Шаппс наголосив, що нова коаліція з морських можливостей координуватиме підтримку, яку Британія, Норвегія та інші країни надають Україні. За його словами, у довгостроковій перспективі це допоможе Україні "трансформувати свій військово-морський флот, зробивши його більш сумісним із західними союзниками, більш сумісним з НАТО, та посилити безпеку в Чорному морі".

Крім того повідомляється, що морська коаліція також тісно співпрацюватиме з ВМС і Міністерством оборони України для розвитку низки можливостей, включаючи швидкий розвиток Військово-Морських сил на Чорному морі, модернізацію української морської піхоти та річкових патрульних кораблів для захисту прибережних районів, а також внутрішніх водних шляхів.

До того ж у заяві міноборони Британії сказано, що нова коаліція передасть Україні тральщики - військові кораблі спеціального призначення, головним завданням яких є пошук, виявлення та знищення морських мін.