Велика Британія виділила майже $45 млн на гуманітарну допомогу Україні

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

6 грудня Кемерон здійснює свій перший візит до Вашингтона як міністр закордонних справ Великої Британії, щоб підтвердити міцність британсько-американських відносин і підтримку України в її боротьбі з російською агресією.

Напередодні візиту він оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги в розмірі 29 млн фунтів стерлінгів для України та посилить підтримку ще 7,75 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну діяльність, яка буде зосереджена на потребах найбільш уразливих верств населення України.

Це фінансування є частиною загальної гуманітарної допомоги Великої Британії Україні у 2023–2024 роках у розмірі 127 млн фунтів стерлінгів.

"Ми залишаємося непохитними у підтримці України. Якщо ми дозволимо агресії Путіна досягти успіху, це надихне тих, хто кидає виклик демократії та загрожує нашому способу життя. Ми не можемо дозволити їм перемогти", - заявив міністр.