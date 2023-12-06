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Велика Британія виділила майже $45 млн на гуманітарну допомогу Україні

6 грудня, 2023 середа
04:46
Війна з Росією британія україна

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги в розмірі 26,75 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу для України

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

6 грудня Кемерон здійснює свій перший візит до Вашингтона як міністр закордонних справ Великої Британії, щоб підтвердити міцність британсько-американських відносин і підтримку України в її боротьбі з російською агресією.

Напередодні візиту він оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги в розмірі 29 млн фунтів стерлінгів для України та посилить підтримку ще 7,75 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну діяльність, яка буде зосереджена на потребах найбільш уразливих верств населення України.

Це фінансування є частиною загальної гуманітарної допомоги Великої Британії Україні у 2023–2024 роках у розмірі 127 млн фунтів стерлінгів.

"Ми залишаємося непохитними у підтримці України. Якщо ми дозволимо агресії Путіна досягти успіху, це надихне тих, хто кидає виклик демократії та загрожує нашому способу життя. Ми не можемо дозволити їм перемогти", - заявив міністр.

  • Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що, якщо президента Росії Володимира Путіна не зупинити в Україні, він захоче більшого та повернеться "за добавкою".

Світ
Україна
США
допомога Україні
Велика Британiя
гуманітарна допомога
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